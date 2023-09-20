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Фермеры в Болгарии выступили против отмены запрета на импорт зерна из Украины

20 сентября 2023 08:04
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Болгарские фермеры устроили массовую акцию протеста – они не согласны с решением властей отменить запрет на импорт украинского зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фермеры в Болгарии выступили против отмены запрета на импорт зерна из Украины-1

Сотни тракторов выстроены вдоль шоссе, ведущего в столицу. Аграрии заявляют, что не могут конкурировать с дешевой импортной сельхозпродукцией. Их требование – ужесточить ограничения, пока местные производители не получат право продавать свой урожай по выгодным ценам. Если правительство не отреагирует, колонна тракторов двинется в Софию, где фермеры намерены перекрыть центр города и устроить массовый пикет.

# Акции протеста # Фотофакт

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