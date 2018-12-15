Новая волна протестов «жёлтых жилетов» всколыхнула Францию

Новости Франции. Во Франции мобилизовали более 70 тысяч полицейских, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.Причиной стала новая волна протестов «желтых жилетов».

Обращение к нации президента Франции, попытавшегося затушить недовольство обещанием социально-экономических мер по поддержке населения, удовлетворило далеко не всех.

Только в Париже дежурят не менее 8 тысяч правоохранителей: в частности, стражи порядка уже заняли позиции у Триумфальной арки. Кроме того, на улицы французской столицы вновь вывели бронемашины полиции.