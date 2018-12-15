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Новая волна протестов «жёлтых жилетов» всколыхнула Францию

15 декабря 2018 12:22
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Новости Франции. Во Франции мобилизовали более 70 тысяч полицейских, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.Причиной стала новая волна протестов «желтых жилетов».

Новая волна протестов «жёлтых жилетов» всколыхнула Францию-1

Обращение к нации президента Франции, попытавшегося затушить недовольство обещанием социально-экономических мер по поддержке населения, удовлетворило далеко не всех.

Новая волна протестов «жёлтых жилетов» всколыхнула Францию-4

Только в Париже дежурят не менее 8 тысяч правоохранителей: в частности, стражи порядка уже заняли позиции у Триумфальной арки. Кроме того, на улицы французской столицы вновь вывели бронемашины полиции.

Новая волна протестов «жёлтых жилетов» всколыхнула Францию-7

Я думаю, это движение будет и дальше продолжаться. Это не остановится, пока мы не получим то, чего хотим.

# Акции протеста # Фотофакт

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