Тадж-Махал хотят снести?

Новости Индии. Индийские судьи пригрозили снести Тадж-Махал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По их мнению, объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО нанесен непоправимый ущерб. Из-за деятельности промышленных предприятий белый мрамор памятника окрасился в желтый цвет, а стены покрылись плесенью и бесчисленными трещинами. Верховный суд страны поставил ультиматум правительству Индии: власти должны отреставрировать разрушающийся Тадж-Махал, либо памятник придется снести.