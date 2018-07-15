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Тадж-Махал хотят снести?

15 июля 2018 13:22
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Новости Индии. Индийские судьи пригрозили снести Тадж-Махал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тадж-Махал хотят снести?-1

По их мнению, объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО нанесен непоправимый ущерб. Из-за деятельности промышленных предприятий белый мрамор памятника окрасился в желтый цвет, а стены покрылись плесенью и бесчисленными трещинами. Верховный суд страны поставил ультиматум правительству Индии: власти должны отреставрировать разрушающийся Тадж-Махал, либо памятник придется снести.

# Памятники # Фотофакт

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