Финляндия предпринимает беспрецедентные меры безопасности перед встречей Путина и Трампа

Новости Финляндии. Мир в ожидании исторической встречи. Уже 16 июля в Хельсинки пройдут переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Финляндии. Мир в ожидании исторической встречи. Уже 16 июля в Хельсинки пройдут переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Планируется, что во время встречи, президенты двух стран обсудят перспективы развития российско-американских отношений и ситуацию в мире.
Сам американский лидер позже говорил, что надеется обсудить с Путиным события в Украине и Сирии, а также поднять вопрос о вмешательстве Москвы в президентские выборы в США в 2016 году. В связи с предстоящим событием Финляндия предпринимает беспрецедентные меры безопасности. На это время страна даже вводит контроль на границах со странами Евросоюза. Особое внимание – воздушным и морским портам.