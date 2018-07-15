Прямой эфир

Финляндия предпринимает беспрецедентные меры безопасности перед встречей Путина и Трампа

15 июля 2018 13:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Финляндии. Мир в ожидании исторической встречи. Уже 16 июля в Хельсинки пройдут переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Финляндия предпринимает беспрецедентные меры безопасности перед встречей Путина и Трампа-1

Планируется, что во время встречи, президенты двух стран обсудят перспективы развития российско-американских отношений и ситуацию в мире.

Финляндия предпринимает беспрецедентные меры безопасности перед встречей Путина и Трампа-4


Сам американский лидер позже говорил, что надеется обсудить с Путиным события в Украине и Сирии, а также поднять вопрос о вмешательстве Москвы в президентские выборы в США в 2016 году. В связи с предстоящим событием Финляндия предпринимает беспрецедентные меры безопасности. На это время страна даже вводит контроль на границах со странами Евросоюза. Особое внимание – воздушным и морским портам.

# Международная политика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
На Кубе срок полномочий президента ограничат 10 годами
15 июля 2018 13:15

На Кубе срок полномочий президента ограничат 10 годами

В Испании в результате забега быков пострадали 28 человек
15 июля 2018 13:09

В Испании в результате забега быков пострадали 28 человек

Гаити всколыхнули массовые беспорядки после повышения цен на топливо
15 июля 2018 12:57

Гаити всколыхнули массовые беспорядки после повышения цен на топливо