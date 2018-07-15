Финляндия предпринимает беспрецедентные меры безопасности перед встречей Путина и Трампа



Сам американский лидер позже говорил, что надеется обсудить с Путиным события в Украине и Сирии, а также поднять вопрос о вмешательстве Москвы в президентские выборы в США в 2016 году. В связи с предстоящим событием Финляндия предпринимает беспрецедентные меры безопасности. На это время страна даже вводит контроль на границах со странами Евросоюза. Особое внимание – воздушным и морским портам.