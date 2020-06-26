Этому фестивалю более 2000 лет. Как в Китае принято отмечать праздник драконьих лодок

История этого фестиваля, который считается одним из основных в стране, насчитывает более 2000 лет.

Жители в этот день стараются употребить традиционное блюдо – лепешки из клейкого риса, завернутые в листья бамбука или тростника, а затем соревнуются в гонках на драконьих лодках. Эти состязания проходят по всей стране и считаются одной из главных традиций.