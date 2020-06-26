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Этому фестивалю более 2000 лет. Как в Китае принято отмечать праздник драконьих лодок

26 июня 2020 12:22
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Новости Китая. В Китае состоялся традиционный праздник драконьих лодок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

История этого фестиваля, который считается одним из основных в стране, насчитывает более 2000 лет.

Этому фестивалю более 2000 лет. Как в Китае принято отмечать праздник драконьих лодок-1

Этому фестивалю более 2000 лет. Как в Китае принято отмечать праздник драконьих лодок-3

Жители в этот день стараются употребить традиционное блюдо – лепешки из клейкого риса, завернутые в листья бамбука или тростника, а затем соревнуются в гонках на драконьих лодках. Эти состязания проходят по всей стране и считаются одной из главных традиций.

Этому фестивалю более 2000 лет. Как в Китае принято отмечать праздник драконьих лодок-6

Этому фестивалю более 2000 лет. Как в Китае принято отмечать праздник драконьих лодок-8

Этому фестивалю более 2000 лет. Как в Китае принято отмечать праздник драконьих лодок-10

Команда гребцов из 20 человек должна преодолеть дистанцию до 1,5 километров. В 2020 году масштабным гуляньям в некоторых регионах помешала непростая эпидемиологическая обстановка, тем не менее праздник удался.

# Фестиваль # Фотофакт

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