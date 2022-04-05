Использование стратегических нефтяных резервов США не приведёт к снижению цен на бензин – эксперт

Новости США. Использование стратегических нефтяных резервов США не приведет к снижению цен на бензин. Об этом заявил глава американской энергетической компании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кроме того, Америка может столкнуться с большими проблемами, если потом не пополнит эти запасы.

Как заявил бизнесмен, один миллион баррелей в день из стратегических запасов не сможет решить проблему. Этого просто недостаточно, в то время как стоимость топлива в США определяют мировые цены на нефть.