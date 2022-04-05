Прямой эфир

Использование стратегических нефтяных резервов США не приведёт к снижению цен на бензин – эксперт

05 апреля 2022 08:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Использование стратегических нефтяных резервов США не приведет к снижению цен на бензин. Об этом заявил глава американской энергетической компании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кроме того, Америка может столкнуться с большими проблемами, если потом не пополнит эти запасы.

Использование стратегических нефтяных резервов США не приведёт к снижению цен на бензин – эксперт-1

Как заявил бизнесмен, один миллион баррелей в день из стратегических запасов не сможет решить проблему. Этого просто недостаточно, в то время как стоимость топлива в США определяют мировые цены на нефть.

Использование стратегических нефтяных резервов США не приведёт к снижению цен на бензин – эксперт-4

Напомним, на фоне специальной военной операции России в Украине президент США Джо Байден объявил о полном запрете на импорт российских нефти и газа. Такое решение поддержали и в большинстве европейских стран. В результате это привело к резкому росту цен на нефть, газ, бензин и продовольствие.

# Экономический кризис # Боб Макнелли # Джо Байден # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Жители Германии начали массово запасаться дровами
05 апреля 2022 07:41

Жители Германии начали массово запасаться дровами

Давление Запада и вбросы фейков. В Венгрии и Сербии обсуждают итоги парламентских и президентских выборов
04 апреля 2022 21:05

Давление Запада и вбросы фейков. В Венгрии и Сербии обсуждают итоги парламентских и президентских выборов

Бензин может стоить 6 евро за литр. Немецкий экономист о последствиях антироссийских санкций
04 апреля 2022 19:50

Бензин может стоить 6 евро за литр. Немецкий экономист о последствиях антироссийских санкций