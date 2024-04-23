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В ФСБ РФ заявили, что предотвратили теракт в Брянске

23 апреля 2024 10:16
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В Брянске сотрудники ФСБ предотвратили теракт, который готовил приверженец украинского национализма. Об этом пишет РИА Новости.

Задержан российский гражданин, поддерживавший украинскую идеологию национализма и принимавший участие в приготовлении теракта по указанию одной из запрещенных в России террористических организаций.

В ходе проведения операции было изъято импровизированное устройство. В настоящее время против задержанного открыто уголовное дело, максимальное наказание по которому составляет 20 лет лишения свободы.

# Международная политика

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