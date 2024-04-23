Минобороны России показало эвакуацию трофейного танка Leopard

Министерство обороны РФ сообщило о транспортировке и восстановлении захваченного танка Leopard в окрестностях Авдеевки. Танк доставлен в ремонтную часть группы «Центр». Об этом пишет РИА Новости.

Транспортировка прошла в два этапа: сначала была произведена техническая разведка, затем сама эвакуация. После того, как танк был передан в ремонтное отделение, специалисты заменили гусеничные ленты и отдельные элементы электропроводки. В скором времени будет принято решение о дальнейшей транспортировке танка.