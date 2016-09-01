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Жители Европейского союза недовольны качеством школьного образования

01 сентября 2016 07:28
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Новости Европейского союза. Жители ведущих стран ЕС недовольны уровнем образования в стране. Как показал общеевропейский опрос населения, каждый второй гражданин Италии, Германии и Франции считает, что начальные и средние школы не отвечают современным требованиям и их нужно реформировать.

Также стоит отметить, что к высшим учебным заведениям Старого Света у обычных граждан Европейского союза куда меньше претензий. Единственное, многих смущает его стоимость – в государственных вузах той же Германии она может превышать и 10 тысяч евро в год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Высшее образование в Беларуси

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