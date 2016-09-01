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Мишел Темер официально стал новым Президентом Бразилии

01 сентября 2016 08:29
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Новости Бразилии. В Бразилии новый Президент. Уже официально им стал Мишел Темер. Этой ночью в стране состоялась инаугурация. В программной речи новый глава государства обещал вернуть поезд под названием «Бразилия» на рельсы устойчивого экономического развития. Не все люди поверили – на улицах Рио и Сан-Пауло массовые драки и беспорядки – так некоторые поддерживают Русефф. В свою очередь первая и пока последняя женщина-президент Бразилии намерена обжаловать решение сената в верховном суде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Выборы

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