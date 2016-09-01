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Территорию Монако искусственно расширят за €1млрд

01 сентября 2016 10:08
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Новости Монако. Монако получит новую землю. Территорию карликового государства расширят за счет отдаления береговой линии, то есть участок воды попросту засыпят песком и зальют бетоном. На это княжество потратит миллиард евро. А согласно планам архитекторов, обретенные шесть гектаров земли уйдут на постройку магазинов, парков и жилых домов, продажа которых вполне может «отбить» цену проекта для Монако. Ведь недвижимость в государстве самая дорогая в мире – 15 квадратных метров обойдутся покупателю в миллион евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Граница

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