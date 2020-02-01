В Австралии пожар охватил национальные парки. Власти дают неутешительные прогнозы

Новости Австралии. Режим чрезвычайной ситуации объявлен в столичном регионе Австралии. По данным экстренных служб, огонь охватил национальный парк «Намаджи» и заказник «Оррорал Вэлли» в 30 километрах к югу от столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Площадь возгорания составила более 18 тысяч гектаров – а это около 8 % территории региона. Пожарные опасаются, что из-за сильного ветра, прогнозируемого на ближайшие дни, огонь может быстро распространиться и затронуть жилые кварталы на юге Канберры.

По мнению властей, ситуация может стать худшей со времен разрушительного бедствия в 2003 году. В городе уже работают эвакуационные центры и отделения помощи пострадавшим от пожаров. Часть дорог закрыта, власти просят воздержаться от поездок по городу и за его пределами.