В Китае число умерших от коронавируса выросло до 259 человек, заражённых уже почти 12 тысяч

Новости Китая. В Китае число умерших от коронавируса увеличилось до 259 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Заразились почти 12 тысяч.

7 тыс. человек заблокировали на лайнере в Италии из-за подозрения на коронавирус у пассажирки. Что происходило на судне

Тем временем, постоянно расширяется география стран, где зафиксирован коронавирус. Первый случай заболевания подтвержден в Швеции. Накануне Италия первой в Европе ввела режим чрезвычайного положения из-за обнаружения заболевших. А уже со 2 февраля будет запрещен въезд в США иностранцев, побывавших в Китае, а также обязательное медицинское обследование и возможный карантин для возвращающихся американцев.

Напомним, ВОЗ признала вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

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