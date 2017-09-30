Испанию лихорадит накануне референдума о независимости Каталонии

Новости Испании. Сторонники и противники единой Испании. В Каталонии нарастает противостояние жителей автономии с официальным Мадридом и подчиняемой им полицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы не допустить завтрашнего референдума о независимости региона, правоохранители массово закрывают избирательные участки. Опечатаны уже тысяча триста объектов. Изъяты миллионы бюллетеней. Мадрид не желает отдавать без боя один из богатейших регионов королевства.