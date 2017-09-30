Испанию лихорадит накануне референдума о независимости Каталонии
Новости Испании. Сторонники и противники единой Испании. В Каталонии нарастает противостояние жителей автономии с официальным Мадридом и подчиняемой им полицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Чтобы не допустить завтрашнего референдума о независимости региона, правоохранители массово закрывают избирательные участки. Опечатаны уже тысяча триста объектов. Изъяты миллионы бюллетеней. Мадрид не желает отдавать без боя один из богатейших регионов королевства.
Иниго Мендес, официальный представитель правительства Испании:
Ответственные за эту ситуацию будут отвечать перед трибуналом лично. Мы не отступим. Сегодня нам сообщили, что по организаторам незаконного референдума нанесен удар. Закрыт телекоммуникационный узел Каталонского правительства. Его заблокировали, чтобы предотвратить голосование и подсчет голосов.
Но каталонцы не собираются так просто сдавать оборону своей мечты о независимости. И буквально оккупируют школы, где должны размещаться участки для голосования. Причем зачастую приходят туда семьями. Таким образом уже заняты более 160 учреждений. Минувшей ночью один из таких участков обстреляли из пневматического оружия. Пострадали несколько борцов за независимость Каталонии. Страну в эти минуты буквально раздирают противоречия. В разных регионах проходят демонстрации как в поддержку независимости автономии, так и против её отделения.
О ситуации в Испании высказался основатель известного портала разоблачений Викиликс. Джулиан Ассанж назвал её крупнейшим на западе конфликтом между народом и государством со времён падения берлинской стены.