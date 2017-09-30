В аэропортах Москвы отменены или задержаны более полусотни рейсов

Новости России. В основном ситуация коснулась воздушной гавани Домодедово, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С чем связан сбой, пока не сообщается. Погода в российской столице достаточно благоприятная. Известно лишь, что московские аэропорты готовятся принять пассажиров авиакомпании «Вим-авиа», пострадавших от мошенничества.