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В аэропортах Москвы отменены или задержаны более полусотни рейсов

30 сентября 2017 13:04
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Новости России. В основном ситуация коснулась воздушной гавани Домодедово, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В аэропортах Москвы отменены или задержаны более полусотни рейсов-1

С чем связан сбой, пока не сообщается. Погода в российской столице достаточно благоприятная. Известно лишь, что московские аэропорты готовятся принять пассажиров авиакомпании «Вим-авиа», пострадавших от мошенничества.

В аэропортах Москвы отменены или задержаны более полусотни рейсов-3

Её рейсы на этой неделе массово отменялись по всему миру. В компании не имея фактических средств для авиа-перевозок, без зазрения совести продавали билеты пассажирам.

# Самолет # Фотофакт

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