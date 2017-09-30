Военно-транспортный самолет разбился в Конго

Новости Конго. На борту было 10 человек. Никто из них не выжил. На земле жертв нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Конго. На борту было 10 человек. Никто из них не выжил. На земле жертв нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пилоты смогли увести лайнер в сторону от жилого квартала. АН-12 рухнул в столице страны – Киншасе. ЧП случилось вскоре после взлета из международного аэропорта. По предварительным данным, к трагедии могла привести техническая неисправность лайнера.
Одна из крупнейших авиакатастроф в современной мировой истории произошла в Киншасе в 1996 году. Тогда грузовой самолет не смог оторваться от полосы, выкатился за ее пределы и буквально пропахал рынок с людьми. В жуткой трагедии погибли почти 300 человек.