Военно-транспортный самолет разбился в Конго

Новости Конго. На борту было 10 человек. Никто из них не выжил. На земле жертв нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пилоты смогли увести лайнер в сторону от жилого квартала. АН-12 рухнул в столице страны – Киншасе. ЧП случилось вскоре после взлета из международного аэропорта. По предварительным данным, к трагедии могла привести техническая неисправность лайнера.