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Военно-транспортный самолет разбился в Конго

30 сентября 2017 14:33
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Новости Конго. На борту было 10 человек. Никто из них не выжил. На земле жертв нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военно-транспортный самолет разбился в Конго-1

Пилоты смогли увести лайнер в сторону от жилого квартала. АН-12 рухнул  в столице страны – Киншасе. ЧП случилось вскоре после взлета из международного аэропорта. По предварительным данным, к трагедии могла привести техническая неисправность лайнера.

Одна из крупнейших авиакатастроф в современной мировой истории произошла в Киншасе в 1996 году. Тогда грузовой самолет  не смог оторваться от полосы, выкатился за ее пределы и буквально пропахал рынок с людьми. В жуткой трагедии погибли почти 300 человек.

# Фотофакт # Авиакатастрофа

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