«Она взяла цветы и шары, а клоун застрелил её»: в США раскрыто преступление 30-летней давности

Новости США. Сразу после завтрака тёплым майским днём 1990 года белый кабриолет подъехал к дому Марлен Уоррен во Флориде, и из него вышел клоун. На нем был рыжий парик, на лице – накладной красный нос и нарисованная улыбка. В руках он нёс букет цветов и 2 воздушных шарика. Кто-то сказал: «Вы великолепны!».

По словам очевидцев, клоун протянул цветы и шарики Уоррен, затем достал пистолет и выстрелил ей в лицо.

Уоррен упала замертво, а человек в костюме клоуна спокойно вернулся к кабриолету и исчез на следующие 27 лет.

Боб Феррелл, шериф:

Это самый странный случай, с которым я сталкивался за 19 лет моей работы в правоохранительных органах. Она взяла цветы и шары, а клоун застрелил её.

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Как пишет Washington Post, 54-летняя Шейла Кин Уоррен была арестована в минувший вторник у себя дома в горах Аппалачи по обвинению в убийстве Марлен Уоррен.

Ричард МакАфи, сержант округа Палм-Бич:

Любое убийство – это чудовищно. Неважно, был ли на вас костюм клоуна или нет. Лишить человека жизни – ужасный поступок. У нас ушло 27 лет, чтобы найти убийцу.

Ширли Твинг, матери погибшей сейчас 87 лет. Пожилая женщина признается, что уже и не рассчитывала на то, что убийцу когда-нибудь найдут.



Ширли Твинг:

Я не думала, что это произойдёт; всегда есть надежда, но лучше бы она осталась в живых. Она была особенной девушкой, она была милой девушкой с длинными светлыми волосами. Хорошо, что нашли убийцу, но это воскрешает в памяти те события и это довольно тяжело. Сейчас мне хочется плакать.

Луис Сесса, детектив в отставке, работал над этим делом около 30 лет.

Он рассказал в интервью ABC News, что нераскрытые дела всё ещё преследуют его даже после того, как он вышел на пенсию в 2006. Сесса долго подозревал, что Марлен Уоррен убила Шейла Кин Уоррен, но не мог это доказать.

Следователи позвонили ему сразу после задержания.

Луис Сесса:

Даже спустя 27 лет о преступлении не забывают. Новость о том, что она в тюрьме, стала для меня большим облегчением.

В полиции рассказали, что Марлен Уоррен, которой на момент смерти было 40 лет, жила в шикарном Веллингтон Аэро Клаб в Южной Флориде. Это место описывали как «частное авиационное сообщество». Здесь была собственная посадочная полоса и автомобильные пути, которые вели к каждому дому, поэтому жители могли «наслаждаться роскошной возможностью прилетать прямо к порогу дома». Так сказано на сайте клуба.

У Майкла Уоррена был роман с 27-летней Шейлой Кин.

Об этом писали в газете Sun-Sentinel. Издание освещало подробности расследования убийства. Следователи узнали, что пара часто проводила время за ланчем. Мужчина взял на себя оплату аренды квартиры для Шейлы.

Следователи рассматривали обоих как подозреваемых в убийстве Марлен Уоррен, изучали и косвенные улики.

Через несколько часов после убийства сотрудники магазина костюмов позвонили в полицию и рассказали, что женщина купила костюм клоуна двумя днями ранее – затем из предложенных фотографий определили того человека, на которого была похожа покупательница. На снимке была изображена Кин. Сотрудники бакалейной лавки, расположенной неподалёку от её дома, рассказали следователям, что Кин покупала цветы и шары за полтора часа до трагедии.

Тем не менее, дело осталось нераскрытым,

потому что у следователей не было достаточных оснований, чтобы задержать убийцу.

В ходе следствия обнаружилось, что у Майкла Уоррена проблемы с законом. В 1992 его приговорили к тюремному сроку. После освобождения он уехал из Южной Флориды. Майкл Уоррен и Шейла Кин поженились через 10 лет после убийства Марлен и открыли ресторан в Теннесси.

В 2014 году отдел нераскрытых дел возобновил расследование.

Правоохранители надеялись, что с помощью анализа ДНК и повторной беседы с главными свидетелями смогут сдвинуть дело с мёртвой точки. Анализ ДНК подтвердил, что в костюм клоуна была одета Шила Кин.