Испания разместила в Латвии батарею зенитно-ракетных комплексов. Как заявили в военном ведомстве страны, это сделано для укрепления обороноспособности балтийского региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вместе с ракетными установками в Латвию прибыли также 85 солдат вооруженных сил Испании, которые присоединились к уже размещенным там 500 военным. Они несут службу на ротационной основе, тренируясь вместе с латвийскими военными. Необходимо отметить, что Испания является одним из 10 членов так называемой расширенной боевой группы НАТО в Латвии. В нее входят около 1 700 военнослужащих из Албании, Чехии, Италии, Исландии, Канады, Черногории, Польши, Словакии, Словении. То есть Североатлантический альянс продолжает политику медленной, но верной оккупации Латвии.