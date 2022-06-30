Французам предложили перейти на удалёнку – пустующие офисы экономят энергию

Казалась бы, парадоксальное предложение может помочь стране пережить топливный кризис. Как подсчитали экономисты, удаленка только на первый взгляд кажется невыгодной из-за затрат на отопление и освещение. Пандемия показала, что из-за пустующих офисов энергопотребление снизилось на 5 %. Что очень неплохо в нынешней ситуации. А вот к кому эксперты отнеслись беспощадно, так это к энергоемким производствам. Их предположили просто реорганизовать. Как это будет выглядеть, пока неизвестно. Но в данной ситуации все средства хороши. Так как, по прогнозам экспертов, Франция совсем скоро столкнется с сильным дефицитом газа.