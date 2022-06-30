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Французам предложили перейти на удалёнку – пустующие офисы экономят энергию

30 июня 2022 11:12
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Новости Франции. Французам для экономии газа предложили меньше выходить из дома и вновь перейти на удаленную работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Французам предложили перейти на удалёнку – пустующие офисы экономят энергию-1

Казалась бы, парадоксальное предложение может помочь стране пережить топливный кризис. Как подсчитали экономисты, удаленка только на первый взгляд кажется невыгодной из-за затрат на отопление и освещение. Пандемия показала, что из-за пустующих офисов энергопотребление снизилось на 5 %. Что очень неплохо в нынешней ситуации. А вот к кому эксперты отнеслись беспощадно, так это к энергоемким производствам. Их предположили просто реорганизовать. Как это будет выглядеть, пока неизвестно. Но в данной ситуации все средства хороши. Так как, по прогнозам экспертов, Франция совсем скоро столкнется с сильным дефицитом газа.

# Кризис в ЕС # Новости Франции # Фотофакт

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