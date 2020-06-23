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Испания прогнозирует рекордное падение ВВП

23 июня 2020 14:14
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Новости Испании. В Испании прогнозируют рекордное падение ВВП – почти на 22 %. При этом за первые три месяца 2020-го страна и так потеряла более 5 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Испания прогнозирует рекордное падение ВВП-1

Пандемия нанесла серьезный удар по испанской экономике. В стране значительно вырос уровень безработицы. Только за первые три месяца работу потеряли 285 тысяч человек – это худший показатель с 2013 года.

Испания прогнозирует рекордное падение ВВП-4

Оценивая последствия COVID, правительство Испании ранее высказывало мнение, что экономический спад в 2020 году составит чуть больше 9 %, а уровень безработицы может достигнуть 19 %.

# Коронавирус # Фотофакт

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