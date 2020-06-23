Испания прогнозирует рекордное падение ВВП

Новости Испании. В Испании прогнозируют рекордное падение ВВП – почти на 22 %. При этом за первые три месяца 2020-го страна и так потеряла более 5 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пандемия нанесла серьезный удар по испанской экономике. В стране значительно вырос уровень безработицы. Только за первые три месяца работу потеряли 285 тысяч человек – это худший показатель с 2013 года.