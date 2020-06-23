США приостановили выдачу некоторых рабочих виз

Новости США. В США приостановили выдачу нескольких категорий рабочих виз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. В США приостановили выдачу нескольких категорий рабочих виз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Решение принято на фоне экономического спада в стране из-за пандемии коронавируса. В документе отмечают, что в обычных условиях иностранные граждане приносят выгоду для экономики, однако в нынешней непростой обстановке они представляют угрозу занятости американцев. Цель данного указа – освободить рабочие места для граждан США.
Ожидается, что благодаря этим ограничениям на рынке появится свыше 500 тысяч вакантных мест для американцев. Помимо приостановки выдачи некоторых виз, глава Белого дома также продлил введенные ранее ограничения в отношении грин-карт. Нововведения будут действовать как минимум до конца 2020 года.