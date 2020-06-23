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США приостановили выдачу некоторых рабочих виз

23 июня 2020 08:34
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Новости США. В США приостановили выдачу нескольких категорий рабочих виз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США приостановили выдачу некоторых рабочих виз-1

Решение принято на фоне экономического спада в стране из-за пандемии коронавируса. В документе отмечают, что в обычных условиях иностранные граждане приносят выгоду для экономики, однако в нынешней непростой обстановке они представляют угрозу занятости американцев. Цель данного указа – освободить рабочие места для граждан США.

США приостановили выдачу некоторых рабочих виз-4

Ожидается, что благодаря этим ограничениям на рынке появится свыше 500 тысяч вакантных мест для американцев. Помимо приостановки выдачи некоторых виз, глава Белого дома также продлил введенные ранее ограничения в отношении грин-карт. Нововведения будут действовать как минимум до конца 2020 года.

# США # Фотофакт

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