США приостановили выдачу некоторых рабочих виз

Новости США. В США приостановили выдачу нескольких категорий рабочих виз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Решение принято на фоне экономического спада в стране из-за пандемии коронавируса. В документе отмечают, что в обычных условиях иностранные граждане приносят выгоду для экономики, однако в нынешней непростой обстановке они представляют угрозу занятости американцев. Цель данного указа – освободить рабочие места для граждан США.