Южнокорейские активисты отправили в КНДР листовки. Пхеньян взорвал здание и увеличил количество военных на границе

Новости мира. Южнокорейские активисты отправили в КНДР очередную партию листовок с критикой руководства народно-демократической республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

20 шаров с полумиллионом пропагандистских плакатов запустили из приграничного города Пхаджу. Акция приурочена к 70-й годовщине начала Корейской войны, которая отмечается 25 июня.

Ранее Юг заявил о намерении уголовно наказать организацию, причастную к распространению листовок, которые стали поводом для обострения отношений между странами.