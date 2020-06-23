Южнокорейские активисты отправили в КНДР листовки. Пхеньян взорвал здание и увеличил количество военных на границе

Новости мира. Южнокорейские активисты отправили в КНДР очередную партию листовок с критикой руководства народно-демократической республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. Южнокорейские активисты отправили в КНДР очередную партию листовок с критикой руководства народно-демократической республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
20 шаров с полумиллионом пропагандистских плакатов запустили из приграничного города Пхаджу. Акция приурочена к 70-й годовщине начала Корейской войны, которая отмечается 25 июня.
Ранее Юг заявил о намерении уголовно наказать организацию, причастную к распространению листовок, которые стали поводом для обострения отношений между странами.
Северная Корея между тем на примирение не пошла. На фоне напряженной обстановки Пхеньян уже заблокировал все линии связи с Сеулом, взорвал здание Межкорейского офиса связи, а также приступил к усилению военного контингента на границе.