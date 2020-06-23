Прямой эфир

Южнокорейские активисты отправили в КНДР листовки. Пхеньян взорвал здание и увеличил количество военных на границе

23 июня 2020 12:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости мира. Южнокорейские активисты отправили в КНДР очередную партию листовок с критикой руководства народно-демократической республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Южнокорейские активисты отправили в КНДР листовки. Пхеньян взорвал здание и увеличил количество военных на границе-1

20 шаров с полумиллионом пропагандистских плакатов запустили из приграничного города Пхаджу. Акция приурочена к 70-й годовщине начала Корейской войны, которая отмечается 25 июня.

Южнокорейские активисты отправили в КНДР листовки. Пхеньян взорвал здание и увеличил количество военных на границе-4

Ранее Юг заявил о намерении уголовно наказать организацию, причастную к распространению листовок, которые стали поводом для обострения отношений между странами.

Южнокорейские активисты отправили в КНДР листовки. Пхеньян взорвал здание и увеличил количество военных на границе-7

Северная Корея между тем на примирение не пошла. На фоне напряженной обстановки Пхеньян уже заблокировал все линии связи с Сеулом, взорвал здание Межкорейского офиса связи, а также приступил к усилению военного контингента на границе.

# Международная политика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
На западе Сербии из-за сильных дождей ввели режим ЧС
23 июня 2020 12:02

На западе Сербии из-за сильных дождей ввели режим ЧС

США приостановили выдачу некоторых рабочих виз
23 июня 2020 08:34

США приостановили выдачу некоторых рабочих виз

В Москве возобновили работу все рестораны и кафе
23 июня 2020 08:33

В Москве возобновили работу все рестораны и кафе