Прямой эфир

На западе Сербии из-за сильных дождей ввели режим ЧС

23 июня 2020 12:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Сербии. В восьми районах Сербии введен режим чрезвычайной ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На западе Сербии из-за сильных дождей ввели режим ЧС-1

Сильные дожди спровоцировали в регионе масштабные наводнения и разлив нескольких рек. Жители ряда населенных пунктов готовятся к эвакуации.

На западе Сербии из-за сильных дождей ввели режим ЧС-4

Наиболее сложная обстановка наблюдается в общине Любовия. Здесь стихия нарушила движение на нескольких региональных трассах. Потоки воды разрушили два моста и затопили 700 домов.

На западе Сербии из-за сильных дождей ввели режим ЧС-7

На западе Сербии из-за сильных дождей ввели режим ЧС-9

Пожарные и спасательные службы региона находятся в состоянии повышенной готовности. Информации о возможных пострадавших пока не поступало.

# Наводнение # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
США приостановили выдачу некоторых рабочих виз
23 июня 2020 08:34

США приостановили выдачу некоторых рабочих виз

В Москве возобновили работу все рестораны и кафе
23 июня 2020 08:33

В Москве возобновили работу все рестораны и кафе

На месте взрыва в Киеве обнаружили тело мужчины
23 июня 2020 08:29

На месте взрыва в Киеве обнаружили тело мужчины