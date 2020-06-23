На западе Сербии из-за сильных дождей ввели режим ЧС

Новости Сербии. В восьми районах Сербии введен режим чрезвычайной ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильные дожди спровоцировали в регионе масштабные наводнения и разлив нескольких рек. Жители ряда населенных пунктов готовятся к эвакуации.

Наиболее сложная обстановка наблюдается в общине Любовия. Здесь стихия нарушила движение на нескольких региональных трассах. Потоки воды разрушили два моста и затопили 700 домов.