На западе Сербии из-за сильных дождей ввели режим ЧС

Новости Сербии. В восьми районах Сербии введен режим чрезвычайной ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Сербии. В восьми районах Сербии введен режим чрезвычайной ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сильные дожди спровоцировали в регионе масштабные наводнения и разлив нескольких рек. Жители ряда населенных пунктов готовятся к эвакуации.
Наиболее сложная обстановка наблюдается в общине Любовия. Здесь стихия нарушила движение на нескольких региональных трассах. Потоки воды разрушили два моста и затопили 700 домов.
Пожарные и спасательные службы региона находятся в состоянии повышенной готовности. Информации о возможных пострадавших пока не поступало.