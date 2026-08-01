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Испания переживает рекордный миграционный кризис

01 августа 2026 17:25
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Нелепый предлог Латвии особенно бросается в глаза на фоне событий в Сеуте. Миграционный кризис в Испании продолжается. Накануне в Мадриде сотни протестующих под националистические лозунги вышли перед посольством Марокко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они обвиняют правительство в бездействии при защите национальных границ. Уже три дня как нелегалы штурмуют прибрежный город Сеуту и сухопутный пограничный пункт в Мелилье.

Испания переживает рекордный миграционный кризис-2

По меньшей мере около 70 человек погибли при попытке проникнуть на испанскую территорию. Практически 60 тысячам это удалось. Однако вскоре многие попросились обратно. Сейчас же ситуация изменилась – часть прибывших прячется в трубах и тоннелях, чтобы избежать отправки в Марокко.

За эти три дня они успели многое: разграбили магазины, сожгли десятки автомобилей и проникли в чужие дома. Чтобы остановить волну хаоса, власти Испании занялись установкой 500-метрового плавучего барьера, временно закрывали КПП на суше, но масштабных результатов пока нет. Жизнь местных замерла в атмосфере постоянного страха.

Испания переживает рекордный миграционный кризис-4

Альберто Нуньес Фейхоо, глава испанской оппозиции:
Позор, что тысячи граждан опасаются за свою неприкосновенность на испанских улицах. Что есть тысячи предприятий, которые не могут открыться из-за страха. Это позор. Позор, что тысячи семей чувствуют себя брошенными в своей стране.

Ситуацией с мигрантами испанцы недовольны давно. По данным последних социологических исследований, эта проблема заняла первое место в списке самых чувствительных вопросов, обогнав безработицу. Текущий кризис обнажил общую для Евросоюза проблему. 

Испания переживает рекордный миграционный кризис-6

Теперь в Европарламенте призвали реформировать Шенгенскую систему. Напомним, ранее инициативу Италии о приостановке «шенгена» для Испании поддержали Финляндия, Дания и Чехия. Поэтому, насколько эффективными окажутся экстренные видеоконференции европейских лидеров при таком чутком доверии, покажет время.

# Новости Испании # Беженцы

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