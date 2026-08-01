Испания переживает рекордный миграционный кризис

Нелепый предлог Латвии особенно бросается в глаза на фоне событий в Сеуте. Миграционный кризис в Испании продолжается. Накануне в Мадриде сотни протестующих под националистические лозунги вышли перед посольством Марокко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они обвиняют правительство в бездействии при защите национальных границ. Уже три дня как нелегалы штурмуют прибрежный город Сеуту и сухопутный пограничный пункт в Мелилье.

По меньшей мере около 70 человек погибли при попытке проникнуть на испанскую территорию. Практически 60 тысячам это удалось. Однако вскоре многие попросились обратно. Сейчас же ситуация изменилась – часть прибывших прячется в трубах и тоннелях, чтобы избежать отправки в Марокко. За эти три дня они успели многое: разграбили магазины, сожгли десятки автомобилей и проникли в чужие дома. Чтобы остановить волну хаоса, власти Испании занялись установкой 500-метрового плавучего барьера, временно закрывали КПП на суше, но масштабных результатов пока нет. Жизнь местных замерла в атмосфере постоянного страха.

Альберто Нуньес Фейхоо, глава испанской оппозиции:

Позор, что тысячи граждан опасаются за свою неприкосновенность на испанских улицах. Что есть тысячи предприятий, которые не могут открыться из-за страха. Это позор. Позор, что тысячи семей чувствуют себя брошенными в своей стране. Ситуацией с мигрантами испанцы недовольны давно. По данным последних социологических исследований, эта проблема заняла первое место в списке самых чувствительных вопросов, обогнав безработицу. Текущий кризис обнажил общую для Евросоюза проблему.