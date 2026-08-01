Европу накрыла новая волна аномальной жары до +40°C

Новая волна июльского зноя накрыла значительную часть Европы. Жара под 40 градусов установилась от запада Франции до востока Германии. Южнее – в Греции, Италии и Испании – температура воздуха еще выше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все это усугубляет катастрофическую ситуацию с лесными пожарами. Три из 15 крупнейших возгораний на континенте за последнее десятилетие произошли только в нынешнем июле. А пожары в регионе Жиронда на юго-западе Франции назвали самыми разрушительными со времен Второй мировой войны.

В последние дни более 300 тысяч человек во Франции и Испании пришлось эвакуировать. Горят сельскохозяйственные угодья – виды на урожай тают на глазах. По ударом промышленность. Больше всего страдают главные экономики континента, и в первую очередь Германии и Франции.

Здесь в этом году сошлись, как говорится, все «звезды»: последствия блокировки Ормузского пролива, отказ от российского газа (но это была пощечина самим себе) и, наконец, тепловой удар, а точнее серия ударов. Итак, Франция – крупнейший мировой и региональный генератор атомной энергии в середине июля смогла обеспечить свои потребности лишь на 14%. А причина в том, что вода в реках нагревается настолько, что ей невозможно охлаждать реакторы АЭС. А вот для Германии, где главная водная артерия – Рейн – переживает рекордное обмеление из-за жары, это удар в первую очередь по химической промышленности и металлургии – именно эти комбинаты расположены по берегам реки и критически зависят от полноценного судоходства.

Все это ломает привычные экономические устои и «рвет в клочья» логистические цепочки. Экономисты подсчитали, что каждый день с температурой воздуха выше 35°С обходится немецкой экономике в 1 миллиард евро. По результатам же года суммарные убытки могут превысить 20-миллиардную планку. Ну а вот то, что не измеряется в деньгах, – человеческие жизни. Только в Германии жертвами экстремальной жары в 2026-м стали почти 10 тысяч человек. И это абсолютный максимум за последние 10 лет. А нехватка систем охлаждения в больницах, домах престарелых и детских садах сегодня стала поводом острых политических дискуссий.