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В Греции бушуют лесные пожары

01 августа 2026 13:41
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В Греции бушуют лесные пожары. Более 50 возгораний зафиксировано за последние сутки. Работу спасателей осложняют экстремальная жара, засуха и сильный ветер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди пожарных есть жертвы. Береговая охрана и частные суда забирают отдыхающих с пляжей. С острова Крит эвакуированы около 8 тысяч человек. Еще несколько сотен вывезены из центральной части страны. Огонь уничтожает жилые дома, склады, оливковые сады и поля. 

Нынешним летом волна рекордного зноя и лесных возгораний прошлась по Европе. Во Франции задержали 328 подозреваемых в поджогах.

# Пожар

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