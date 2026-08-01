В Греции бушуют лесные пожары. Более 50 возгораний зафиксировано за последние сутки. Работу спасателей осложняют экстремальная жара, засуха и сильный ветер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди пожарных есть жертвы. Береговая охрана и частные суда забирают отдыхающих с пляжей. С острова Крит эвакуированы около 8 тысяч человек. Еще несколько сотен вывезены из центральной части страны. Огонь уничтожает жилые дома, склады, оливковые сады и поля.

Нынешним летом волна рекордного зноя и лесных возгораний прошлась по Европе. Во Франции задержали 328 подозреваемых в поджогах.