В Вильнюсе может возникнуть нехватка автобусов и троллейбусов

Вильнюс может остаться без достаточного количества автобусов и троллейбусов к сентябрю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Официальными причинами названы недостаточный резерв машин, большое количество поломок и изношенность транспорта. Власти предложили альтернативу – речные трамваи. Муниципальная компания уверяет, что они пользуются спросом. На деле многие из них курсируют пустыми. Суда настолько медленные, что пешком дойти можно быстрее.

Позже в мэрии заявили, что восполнят дефицит транспорта через аренду у частных компаний. Это вызвало вопросы у населения. Цены на билеты поднимают, а обещанные новые автобусы в городе так и не появляются. Министр транспорта страны назвал ситуацию примером бесхозяйственного отношения.