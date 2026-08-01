Прямой эфир

В Вильнюсе может возникнуть нехватка автобусов и троллейбусов

01 августа 2026 13:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Вильнюс может остаться без достаточного количества автобусов и троллейбусов к сентябрю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Официальными причинами названы недостаточный резерв машин, большое количество поломок и изношенность транспорта. Власти предложили альтернативу – речные трамваи. Муниципальная компания уверяет, что они пользуются спросом. На деле многие из них курсируют пустыми. Суда настолько медленные, что пешком дойти можно быстрее. 

Позже в мэрии заявили, что восполнят дефицит транспорта через аренду у частных компаний. Это вызвало вопросы у населения. Цены на билеты поднимают, а обещанные новые автобусы в городе так и не появляются. Министр транспорта страны назвал ситуацию примером бесхозяйственного отношения.

# Кризис в ЕС

Другие новости рубрики

Все новости
В Греции бушуют лесные пожары
01 августа 2026 13:41

В Греции бушуют лесные пожары

Власти Испания начали установку заграждения на волноломе в Сеуте
01 августа 2026 10:47

Власти Испания начали установку заграждения на волноломе в Сеуте

В школах Польши назревает катастрофа из-за демографического кризиса
01 августа 2026 10:41

В школах Польши назревает катастрофа из-за демографического кризиса