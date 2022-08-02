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Нэнси Пелоси приземлилась на Тайване

02 августа 2022 18:55
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Тем временем спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси все-таки прилетела на Тайвань. Ее самолет приземлился в аэропорту Тайбэя. В связи с этим МИД Китая выразил решительный протест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В КНР визит Пелоси посчитали грубым вмешательством во внутренние дела страны и уже возложили ответственность за напряженность отношений на США, пообещав принять все необходимые меры для защиты суверенитета страны. Однако в Белом доме считают, что причин для эскалации конфликта со стороны Китая нет. Не видит никакой угрозы в своем визите и сама Пелоси. По ее словам, это лишь доказывает приверженность штатов в поддержке тайваньской демократии. 

# Международная политика # Нэнси Пелоси # Фотофакт

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