Нэнси Пелоси приземлилась на Тайване

Тем временем спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси все-таки прилетела на Тайвань. Ее самолет приземлился в аэропорту Тайбэя. В связи с этим МИД Китая выразил решительный протест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В КНР визит Пелоси посчитали грубым вмешательством во внутренние дела страны и уже возложили ответственность за напряженность отношений на США, пообещав принять все необходимые меры для защиты суверенитета страны. Однако в Белом доме считают, что причин для эскалации конфликта со стороны Китая нет. Не видит никакой угрозы в своем визите и сама Пелоси. По ее словам, это лишь доказывает приверженность штатов в поддержке тайваньской демократии.