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Politico: ЕС отстает от собственных экологических целей, требуя от других амбициозных идей

13 ноября 2024 06:42
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Евросоюз отстает от собственных экологических целей, в то время как от других требует амбициозных идей, сообщает издание Politico, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Politico: ЕС отстает от собственных экологических целей, требуя от других амбициозных идей-2

Эксперты считают, что, скорее всего, ЕС не сможет вовремя предоставить ООН обновленный план по борьбе с изменением климата до 2035 года. Но проблемы сами не решаются. Одной из самых серьезных угроз остается загрязнение воздуха. Повышению глобальной температуры способствует также и большая концентрация углекислого газа. Растет и уровень содержания парниковых газов в атмосфере. В 2023 году он и вовсе достиг рекордных значений. Все это понижает рейтинг Евросоюза, который считает именно свой вклад в борьбу с изменением климата самым весомым.

# Экология

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