Вучич: ситуация в Украине ухудшится из-за конфликта на Ближнем Востоке

Сербский лидер Александр Вучич считает, что разрастание конфликта на Ближнем Востоке негативно отразится на позициях Запада в украинском конфликте. Об этом пишет ТАСС.

Он упомянул, что увеличение финансовых вложений в Ближний Восток для обеспечения защиты Израиля упростит русским возможное наступление, что бы об этом ни говорили.

Вучич выразил недовольство сложившейся ситуацией, отметив, что разговоры перешли в плоскость фанатских настроений, согласно которым одна сторона должна одержать верх над другой. Более того, он отметил, что зимой Украина столкнется с проблемами доступа к электроэнергии, поскольку излишки электричества из соседних стран будут перенаправлены в Украину, что повлечет за собою повышение цен на электроэнергию для сербского производства и экспорта.

Несмотря на это, Вучич считает, что если экс-лидер Штатов Дональд Трамп победит на предстоящих выборах в США, это может положить конец украинскому конфликту, поскольку, по его мнению, война больше не выгодна никому в мире.