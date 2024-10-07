Жители Казахстана поддержали строительство первой в стране атомной электростанции

Отметим, что в Казахстане нет ни одной АЭС, несмотря на то, что это крупнейший в мире производитель урана. Теперь появление первой атомной электростанции становится реальностью. Ее планируется построить в Алматинской области, на побережье озера Балхаш. Возвести ее намерены к 2035 году, потратив на это более 11 миллиардов долларов. В качестве подрядчика Астана рассматривает четыре варианта, один из них – «Росатом».