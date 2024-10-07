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Жители Казахстана поддержали строительство первой в стране атомной электростанции

07 октября 2024 13:49
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Жители Казахстана поддержали строительство АЭС в стране. Это решение на референдуме поддержали более 70 % граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители Казахстана поддержали строительство первой в стране атомной электростанции-2

Отметим, что в Казахстане нет ни одной АЭС, несмотря на то, что это крупнейший в мире производитель урана. Теперь появление первой атомной электростанции становится реальностью. Ее планируется построить в Алматинской области, на побережье озера Балхаш. Возвести ее намерены к 2035 году, потратив на это более 11 миллиардов долларов. В качестве подрядчика Астана рассматривает четыре варианта, один из них – «Росатом».

# Международная политика

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