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У здания израильского посольства в Копенгагене прогремел взрыв

07 октября 2024 13:49
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У израильского посольства в Копенгагене прогремел взрыв. Неизвестное устройство сдетонировало в нескольких сотнях метров от диппредставительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У здания израильского посольства в Копенгагене прогремел взрыв-2

Повреждения получили рядом стоящие дома. В некоторых из них были выбиты стекла и разбиты фасады. Полиция пока не комментирует происшествие, но обещала тщательно расследовать произошедшее. Это не первый подобный инцидент у посольства Израиля за последние дни. В среду, 2 октября, буквально в 100 метрах от здания прогремело два взрыва. По делу были задержаны двое граждан Швеции, им предъявлено обвинение по статье «Терроризм». Напомним, что сегодня, 7 октября, исполнился ровно год с момента обострения конфликта на Ближнем Востоке. 7 октября 2023-го вооруженные подразделения ХАМАС напали на приграничные районы Израиля. За год территория конфликта увеличилась в разы.

# Международная политика

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