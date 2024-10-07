У здания израильского посольства в Копенгагене прогремел взрыв

Повреждения получили рядом стоящие дома. В некоторых из них были выбиты стекла и разбиты фасады. Полиция пока не комментирует происшествие, но обещала тщательно расследовать произошедшее. Это не первый подобный инцидент у посольства Израиля за последние дни. В среду, 2 октября, буквально в 100 метрах от здания прогремело два взрыва. По делу были задержаны двое граждан Швеции, им предъявлено обвинение по статье «Терроризм». Напомним, что сегодня, 7 октября, исполнился ровно год с момента обострения конфликта на Ближнем Востоке. 7 октября 2023-го вооруженные подразделения ХАМАС напали на приграничные районы Израиля. За год территория конфликта увеличилась в разы.