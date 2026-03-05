Прямой эфир

Иранские дроны ударили по аэропорту Нахичевани в Азербайджане

05 марта 2026 13:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

По последним данным, количество погибших от бомб и ракет американо-израильской коалиции в Иране выросло до 1 230 человек. Взрывы продолжают раздаваться даже за сотни километров от Исламской Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иранские дроны ударили по аэропорту Нахичевани в Азербайджане-2

Конфликт затронул еще одну страну. Иранские беспилотники нанесли удары по городу Нахичевань в Азербайджане, об этом заявил МИД страны. В результате попадания одного беспилотника пострадало здание аэропорта Нахичевани, другой упал возле здания школы в соседнем селе. Ранены четыре человека. Баку обвинил в инциденте Тегеран, потребовав дать объяснения и принять срочные меры для предотвращения повторения подобных инцидентов. Министерство обороны Азербайджана также заявило, что готово ответить на действия Ирана. В Исламской Республике категорически отвергают обвинения в атаке и возложили всю ответственность на Израиль. 

# Конфликт на Ближнем Востоке # Азербайджан

Другие новости рубрики

Все новости
«Война – это мир». Медведев заявил, что НАТО действуют по роману Оруэлла
05 марта 2026 12:39

«Война – это мир». Медведев заявил, что НАТО действуют по роману Оруэлла

У НАТО «поехала крыша» – Медведев
05 марта 2026 11:58

У НАТО «поехала крыша» – Медведев

Филиппо призвал Францию снять санкции с РФ после слов Путина о газе
05 марта 2026 10:57

Филиппо призвал Францию снять санкции с РФ после слов Путина о газе