Иранские дроны ударили по аэропорту Нахичевани в Азербайджане

По последним данным, количество погибших от бомб и ракет американо-израильской коалиции в Иране выросло до 1 230 человек. Взрывы продолжают раздаваться даже за сотни километров от Исламской Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Конфликт затронул еще одну страну. Иранские беспилотники нанесли удары по городу Нахичевань в Азербайджане, об этом заявил МИД страны. В результате попадания одного беспилотника пострадало здание аэропорта Нахичевани, другой упал возле здания школы в соседнем селе. Ранены четыре человека. Баку обвинил в инциденте Тегеран, потребовав дать объяснения и принять срочные меры для предотвращения повторения подобных инцидентов. Министерство обороны Азербайджана также заявило, что готово ответить на действия Ирана. В Исламской Республике категорически отвергают обвинения в атаке и возложили всю ответственность на Израиль.