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Филиппо призвал Францию снять санкции с РФ после слов Путина о газе

05 марта 2026 10:57
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Филиппо призвал Францию снять санкции с РФ после слов Путина о газе-0

Французский политик Флориан Филиппо призвал к отмене антироссийских санкций, назвав их идиотскими и разрушительными. По его мнению, они выгодны только Соединенным Штатам. Об этом пишет ТАСС.

Таким образом лидер партии «Патриоты» прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина о возможном досрочном уходе России с европейского газового рынка.

На фоне напряженности в Ормузском проливе цены на газ в Европе достигли 785 долларов за тысячу кубометров, что является самым высоким показателем с января 2023 года. В то же время Совет ЕС ранее одобрил полный запрет на импорт российского СПГ с 2027 года и трубопроводного газа с сентября того же года.

Фото: pixabay

# Международная политика # Флориан Филиппо

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