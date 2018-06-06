Иран возобновляет ядерную программу и запускает процесс наращивания мощностей по обогащению урана

Новости Ирана. Об этом Тегеран уже уведомил Международное агентство по атомной энергии. 6 июня власти планируют объявить об открытии центра по производству центрифуг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Ирана. Об этом Тегеран уже уведомил Международное агентство по атомной энергии. 6 июня власти планируют объявить об открытии центра по производству центрифуг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Таковы ответные меры государства на выход США из соглашения по ядерной программе.