Из-за взрыва в Страсбурге пострадали 11 человек

Новости Франции. В результате взрыва на зернохранилище в Страсбурге пострадали 11 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Состояние троих из них медики оценивают как критическое. Они находятся в реанимации.
Новости Франции. В результате взрыва на зернохранилище в Страсбурге пострадали 11 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Состояние троих из них медики оценивают как критическое. Они находятся в реанимации.
На территории склада площадью в 2500 квадратных метров начался пожар. К ликвидации возгорания привлечены около 70 специалистов. Причины ЧП пока не установлены.