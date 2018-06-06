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Из-за взрыва в Страсбурге пострадали 11 человек

06 июня 2018 12:05
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Новости Франции. В результате взрыва на зернохранилище в Страсбурге пострадали 11 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Состояние троих из них медики оценивают как критическое. Они находятся в реанимации.

Из-за взрыва в Страсбурге пострадали 11 человек-1

На территории склада площадью в 2500 квадратных метров начался пожар. К ликвидации возгорания привлечены около 70 специалистов. Причины ЧП пока не установлены.

# Взрыв # Фотофакт

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