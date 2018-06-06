Тайфун на побережье Китая: в безопасные места отправили около 400 судов

Новости Китая. На южное побережье Китая обрушился мощный тайфун. Он сопровождается ливнями и сильным ветром, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В эпицентре разгула стихии оказался городской округ Чжаньцзян. По данным синоптиков порывы ветра здесь достигают 70 километров в час. В провинциях Гуандун и Хайнань объявлено штормовое предупреждение. Местные власти направили около 400 судов в безопасные места.