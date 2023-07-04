В Германии могут начаться беспорядки – полиция

Новости Германии. В Германии могут начаться беспорядки масштабнее тех, что сейчас происходят во Франции. Об этом заявил глава Национального профсоюза полиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По его словам, для этого есть все предпосылки. Сейчас в стране наблюдается рост неприятия демократии, государства и его власти. И это связано прежде всего с тем, что немцы живут под невероятным прессом проблем, связанных с безработицей, ростом цен и падением уровня жизни.

Аналогичное мнение высказала и глава Социальной ассоциации Германии. По ее словам, многие немцы считают, что власти не отстаивают их интересы, что приводит к разочарованию в политике. И когда-нибудь это напряжение может вылиться в насилие и погромы, как это сейчас происходит во Франции.