Курортный сбор будет действовать в Санкт-Петербурге с апреля 2024 года

С 1 апреля будущего года в Санкт-Петербурге с туристов начнут взимать курортный сбор. Соответствующий закон подписал губернатор Александр Беглов, информирует РИА Новости.

За сутки фактического проживания в объекте размещения, например, в гостинице, сбор с человека составит сто российских рублей. Отмечается, что закон начнет действовать с октября текущего года, но первые полгода сбор будет считаться по нулевой ставке.

После 1 апреля 2024 года поступившие в городской бюджет средства будут направлены на строительство, реконструкцию и содержание курортной инфраструктуры.

Сообщается также, что курортный сбор будут оплачивать не все туристы. Предусмотрено свыше двадцати льготных категорий. Те, кто постоянно работает в Санкт-Петербурге на основании договора или контракта, участники ВОВ, ветераны боевых действий, участники СВО и многодетные семьи от уплаты курортного сбора освобождаются.