Школьница из Лиды набрала максимальные 400 баллов в рамках вступительной кампании

Абитуриентка из Лиды Полина Дычек достигла идеального результата, набрав 400 баллов из 400 возможных в текущей вступительной кампании, сообщает Министерство образования Республики Беларусь.

Она выпустилась с золотой медалью со средним баллом 10. Полина сдавала два централизованных экзамена по русскому языку и химии, а также централизованное тестирование по биологии, набрав по 100 баллов по всем предметам. Этот показатель стал четвертым в истории приемных экзаменов в Беларуси, когда абитуриенту удалось набрать максимально возможное количество баллов на испытаниях.

В минувшем году такой же показатель был у Анастасии Бильд, абитуриентки из Лиды, которая сегодня учится в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники. В 2021 году Анастасия Савостенок из Жодино набрала 400 баллов и впоследствии поступила в ФМО БГУ. В 2018 году девушка из Пинска Анастасия Жовнерик также показала максимальный результат и стала студенткой ФМО.