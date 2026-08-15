Засуха в Швейцарии привела к запрету полива газонов и закрытию бассейнов

К зарубежной повестке. В Швейцарии запретили поливать газоны и закрыли бассейны. В стране зафиксирован максимальный уровень засухи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В горных коммунах пересохли питьевые источники, людям доставляют воду тракторами. Обмелели и крупные озера: уровень Боденского опустился почти на 30 сантиметров – это абсолютный минимум за последние 30 лет.

Из-за высохших пастбищ фермеры вынуждены расходовать зимние запасы кормов, а в западных районах массово гибнет рыба. Кризис затронул и логистику. Судоходные компании вынуждены откладывать рейсы из-за мелководья.