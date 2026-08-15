Уровень запасов газа в подземных хранилищах ЕС составляет чуть больше половины

В Европе продолжают фиксировать антирекорды. Заполняемость газовых хранилищ – чуть более половины. Это худший показатель за последние 13 лет. По сравнению с 2025 годом недостаток «голубого топлива» – около 13 миллиардов кубометров. Особенно сложная ситуация в Германии и Нидерландах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Импорт сжиженного газа резко упал, так как танкеры уходят в Азию за более высокой прибылью. Дополнительный удар нанесла аномальная жара. Из-за работы кондиционеров спрос на топливо вырос. Также на логистику повлияло закрытие Ормузского пролива, которое фактически отрезало Европу от поставок из Катара.

Еврокомиссия уже снизила план по запасам к октябрю на 10%. Однако эксперты считают, что даже этой отметки достичь не получится. Если темп закачки не вырастет, к зиме удастся накопить лишь три четверти от нужного объема.