ЦРУ создало секретную оперативную группу по Кубе

В американском разведсообществе сформировано засекреченное подразделение, сфокусированное исключительно на кубинском направлении. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на издание The New York Times.



В состав спецструктуры вошли профильные эксперты: аналитики, специалисты по привлечению агентуры, а также мастера по проведению кибератак и негласных операций воздействия. Наличие отдельного штаба позволит Лэнгли оперативно перенаправлять на данное направление дополнительные финансовые, технологические и кадровые ресурсы.



По данным инсайдеров газеты, ключевая задача группы – спровоцировать расслоение внутри правящей верхушки Гаваны. В Вашингтоне рассчитывают отодвинуть от власти сторонников жесткой линии в отношениях с США, заменив их на более сговорчивых фигурантов, готовых идти на уступки и выполнять требования администрации Дональда Трампа.



На эти сведения отреагировал замглавы кубинского внешнеполитического ведомства Карлос Фернандес де Коссио. В комментарии для прессы он подчеркнул, что подобные действия вполне предсказуемы, поскольку остров давно выступает мишенью для подрывной деятельности, шпионажа и дестабилизирующих акций со стороны США. Дипломат также указал на нелепость обвинений со стороны Госдепартамента, который клеймит Кубу как источник опасности, хотя страна лишь реализует свое законное право на оборону.



Параллельно издание Politico сообщает, что за прошедшие несколько месяцев Белый дом ощутимо нарастил шпионские возможности в этом регионе. Как утверждает источник газеты, американские власти намерены задействовать весь доступный арсенал, включая потенциал спецслужб, чтобы принудить кубинское руководство к шагам, выгодным Вашингтону.

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