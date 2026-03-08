Эскалация ближневосточного конфликта выходит на новый уровень. Иран и Израиль начали бить по опреснительным станциям, от которых зависит 90 % водоснабжения региона. Ночной атаке подвергся такой комплекс на иранском острове Кешм, снабжающий водой 30 населенных пунктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По неподтвержденным данным, удар могли нанести Объединенные Арабские Эмираты впервые с начала конфликта. Абу-даби отвергает обвинения. Совет экспертов избрал верховного лидера Ирана

К военной угрозе добавляется экологическая. Метеорологи предупреждают о риске кислотных дождей в Тегеране из-за масштабных выбросов углеводородов от разрывов ракет в атмосферу. Тем временем война уносит все больше жизней мирных граждан. По данным иранского Минздрава, самой юной жертвой бомбардировок стала 8-месячная девочка. Сегодня дети составляют почти треть от общего числа погибших в Иране. Еще один ребенок погиб минувшей ночью. Израиль атаковал очередное учебное заведение, в то время как исламская республика еще не оправилась после удара по школе в Минабе, где погибли 170 учениц. Официальный Тегеран возлагает ответственность за обе атаки на Вашингтон.

В нападении на школы, особенно в Минабе, в мученичестве наших дорогих маленьких девочек, наших небесных ангелов, в нападении на спортивные залы, в нападении на жилые дома, в нападении на больницы и медицинские и неотложные центры виновен Вашингтон. Вот как выглядит обещанная Трампом помощь. Неделя боевых действий на Ближнем Востоке в общей сложности унесла жизни полутора тысяч граждан Ирана. Израиль продолжает наносить массированные удары и по Ливану, с тех пор как «Хезболла» выступила на стороне Тегерана в начале конфликта. Число погибших в стране приблизилось к четырем сотням, более тысячи человек ранены.

Моя семья и я собрали все, что могли унести, и оставили наш город практически в той одежде, в которой были. Мы не знаем, куда идти, все разрушено.