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Уиткофф заявил, что попросил РФ не передавать разведданные Ирану

08 марта 2026 13:42
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Уиткофф заявил, что попросил РФ не передавать разведданные Ирану-0

Специальный посланник США Стивен Уиткофф попросил Россию не передавать Ирану разведывательную информацию. Об этом пишет ТАСС.

Он заявил, что «решительно» изложил эту позицию, и выразил надежду, что такой помощи не будет. Президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не знают о передаче данных.

28 февраля Соединенные Штаты и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанеся удары по Тегерану и другим городам. В ответ Корпус стражей исламской революции атаковал объекты в Израиле и американские объекты в нескольких странах региона. В результате ударов погибли верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи и другие лидеры.

Фото: pixabay

# Международная политика

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