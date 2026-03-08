Уиткофф заявил, что попросил РФ не передавать разведданные Ирану

Специальный посланник США Стивен Уиткофф попросил Россию не передавать Ирану разведывательную информацию. Об этом пишет ТАСС.

Он заявил, что «решительно» изложил эту позицию, и выразил надежду, что такой помощи не будет. Президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не знают о передаче данных.

28 февраля Соединенные Штаты и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанеся удары по Тегерану и другим городам. В ответ Корпус стражей исламской революции атаковал объекты в Израиле и американские объекты в нескольких странах региона. В результате ударов погибли верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи и другие лидеры.

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