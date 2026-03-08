К ситуации на Ближнем Востоке. Совет экспертов избрал верховного лидера Ирана, официальное объявление ожидается в ближайшее время. 28 февраля, когда США и Израиль начали военную операцию против исламской Республики, был убит верховный лидер Али Хаменеи. Решение о назначении нового принято в условиях очередного витка эскалации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минувшей ночью Иран в ходе 27-й волны ударов атаковал штаб армии США в Арабских Эмиратах и нефтеперерабатывающий завод в Хайфе. В Тегеране назвали это местью за удары по своим энергообъектам. Ранее под израильскими бомбардировками оказались нефтехранилища в провинциях Тегеран и Альборз. Горящая нефть заполнила ливневые стоки, на улицах иранской столицы вспыхнули пожары.

Вслед за трагедией в Минабе, где от у даров по школе жертвами стали 170 детей, зафиксирована еще одна атака на учебное заведение. Тегеран возлагает ответственность за оба преступления на США. В ответ Иран нанес удары по ряду соседних государств. В Бахрейне погибли три человека и вспыхнул пожар в порту Салман. В аэропорту Кувейта иранские дроны поразили топливные резервуары. Также атакам подверглись база США в иракском Эрбиле и гостиница в центре Бейрута. Удары наносятся по стратегическим объектам жизнеобеспечения – опреснительным станциям, от которых зависит 90 % водоснабжения региона. К тому же из-за выбросов углеводородов от ракет на Ближнем Востоке предупредили о возможных кислотных дождях.

На этом фоне в мире вновь вспыхнули протесты с призывом остановить эскалацию. Манифестации на Ближнем Востоке, Штатах и Европе переросли в столкновения с полицией. Помимо активистов на улицы вышли родственники американских и иранских военных, а также рядовые налогоплательщики, которые заявляют о бессмысленности тех лишений, с которыми они столкнулись. Как сообщают СМИ, неделя войны на Ближнем Востоке обошлась Штатам в 6 миллиардов долларов.