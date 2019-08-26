Новости Ирана. Иран готовится провести денежную реформу. Сейчас из-за высокой инфляции стоимость металла иранских монет превысила их номинальную стоимость, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новая денежная единица будет называться туман. 1 туман будет равен 10 тысячам нынешних риалов. Правительство уже одобрило соответствующий законопроект. Теперь слово за парламентом.