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Иран готовится провести денежную реформу

26 августа 2019 06:49
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Новости Ирана. Иран готовится провести денежную реформу. Сейчас из-за высокой инфляции стоимость металла иранских монет превысила их номинальную стоимость, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иран готовится провести денежную реформу-1

Новая денежная единица будет называться туман. 1 туман будет равен 10 тысячам нынешних риалов. Правительство уже одобрило соответствующий законопроект. Теперь слово за парламентом.

Иран готовится провести денежную реформу-4

Иран готовится провести денежную реформу-6

Затем начнется двухлетний переходный период, когда обе валюты будут иметь легальное обращение.

# Деньги # Фотофакт

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