Торнадо унёс вещи участников музыкального фестиваля в Германии

Новости Германии. Посетителям фестиваля электронной музыки в Германии довелось наблюдать необычное «воздушное шоу», устроенное природой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Германии. Посетителям фестиваля электронной музыки в Германии довелось наблюдать необычное «воздушное шоу», устроенное природой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На палаточный городок налетел торнадо. Потоки ветра подняли лёгкие жилища и вещи отдыхающих над землёй. Однако порывы были недостаточно сильными, и со стороны казалось, что предметы кто-то подвесил в воздухе. Серьёзного ущерба природное явление не нанесло. Однако, чтобы отыскать свои вещи, любителям музыки пришлось потрудиться.