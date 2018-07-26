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Торнадо унёс вещи участников музыкального фестиваля в Германии

26 июля 2018 13:27
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Новости Германии. Посетителям фестиваля электронной музыки в Германии довелось наблюдать необычное «воздушное шоу», устроенное природой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торнадо унёс вещи участников музыкального фестиваля в Германии-1

На палаточный городок налетел торнадо. Потоки ветра подняли лёгкие жилища и вещи отдыхающих над землёй. Однако порывы были недостаточно сильными, и со стороны казалось, что предметы кто-то подвесил в воздухе. Серьёзного ущерба природное явление не нанесло. Однако, чтобы отыскать свои вещи, любителям музыки пришлось потрудиться.

# Необычное # Фотофакт

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