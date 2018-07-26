Торнадо унёс вещи участников музыкального фестиваля в Германии

На палаточный городок налетел торнадо. Потоки ветра подняли лёгкие жилища и вещи отдыхающих над землёй. Однако порывы были недостаточно сильными, и со стороны казалось, что предметы кто-то подвесил в воздухе. Серьёзного ущерба природное явление не нанесло. Однако, чтобы отыскать свои вещи, любителям музыки пришлось потрудиться.