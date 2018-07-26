Почти 12 000 людей покинули свои дома из-за пожара в Калифорнии

Новости США. Не менее 12 тысяч американцев были вынуждены покинуть свои дома из-за природных пожаров, вспыхнувших на юге штата Калифорния, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Не менее 12 тысяч американцев были вынуждены покинуть свои дома из-за природных пожаров, вспыхнувших на юге штата Калифорния, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пламя уничтожает город Айдилуайлд, к востоку от Лос-Анджелеса. Площадь возгорания уже превысила 12 квадратных километров. Благодаря оперативной работе пожарных удалось избежать жертв и пострадавших.
Десятки специалистов задействованы в тушении огня. Полицейские допрашивают мужчину, который был замечен возле отправной точки пожара. Не исключена версия поджога.