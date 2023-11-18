Протесты в Мадриде: жители выступили против переизбрания Педро Санчеса

Новости Испании. Очередной день протестов в Мадриде. Количество митингующих растет с каждым часом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Активисты собрались на площади Сибелес. По некоторым данным, их уже более миллиона.

Жители выступают против переизбрания Педро Санчеса премьер-министром страны. Он отстаивает резонансный закон об амнистии сепаратистов, который и стал поводом для масштабных протестов по всей стране. Демонстранты расценивают проект как помилование всех тех, кто нарушил единство Испании, а потому выступают против. Несмотря на призывы народа, правительство своего решения не изменило.